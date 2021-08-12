Транспорт з початку року подорожчав на 17%: в яких містах платять більше

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-липень 2021 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за сім місяців на 17,2% - з 5,5 гривень до 6,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Івано-Франківська область, де квиток подорожчав на 43,0% з 6,0 гривень до 8,6 гривень і Київ, де вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (3,0 гривень) та Херсонській областях (2,5 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.