Транспорт з початку року подорожчав на 17%: в яких містах платять більше
Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-липень 2021 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за сім місяців на 17,2% - з 5,5 гривень до 6,5 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.
Далі йдуть Івано-Франківська область, де квиток подорожчав на 43,0% з 6,0 гривень до 8,6 гривень і Київ, де вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.
Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (3,0 гривень) та Херсонській областях (2,5 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.
Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень
За даними Держстату, проїзд в міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 гривень.