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Транспорт з початку року подорожчав на 17%: в яких містах платять більше

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 14:31
Транспорт з початку року подорожчав на 17%: в яких містах платять більше Фото: міський транспорт в Україні подорожчав на 17% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-липень 2021 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли за сім місяців на 17,2% - з 5,5 гривень до 6,5 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

За даними статистичного відомства, найвища вартість проїзду у Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Івано-Франківська область, де квиток подорожчав на 43,0% з 6,0 гривень до 8,6 гривень і Київ, де вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду у Волинській, Сумській (3,0 гривень) та Херсонській областях (2,5 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

Транспорт з початку року подорожчав на 17%: в яких містах платять більше

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень

За даними Держстату, проїзд в міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 гривень.

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Державна служба статистики
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