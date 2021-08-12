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Транспорт с начала года подорожал на 17%: в каких городах платят больше

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Украина, Четверг 12 августа 2021 14:31
Транспорт с начала года подорожал на 17%: в каких городах платят больше Фото: городской транспорт в Украине подорожал на 17% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине за январь-июль 2021 года. Тарифы на проезд в городском транспорте выросли за семь месяцев на 17,2% - с 5,5 гривен до 6,5 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства, самая высокая стоимость проезда во Львовской области, где билет подорожал на 42,9% с 7,0 гривен до 10 гривен.

Далее идут Ивано-Франковская область, где билет подорожал на 43,0% с 6,0 гривен до 8,6 гривен и Киев, где стоимость осталась на уровне 8,0 гривен.

Самая низкая стоимость проезда в Волынской, Сумской (3,0 гривен) и Херсонской областях (2,5 гривен). Данные по Закарпатской области отсутствуют.

Транспорт с начала года подорожал на 17%: в каких городах платят больше

Напомним, по данным Госстата, за 2020 год проезд в городском транспорте подорожал 7,8% - с 5,1 гривен до 5,5 гривен

По данным Госстата, проезд в городском транспорте за 2019 год в среднем по Украине подорожал 15,9% - с 4,4 грн до 5,1 гривен.

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Государственная служба статистики
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