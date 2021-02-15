Тарифний меморандум: як зміняться платіжки за тепло та гарячу воду

Меморандум уряду з місцевою владою передбачає заморожування тарифів на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону. Меморандум забезпечить підготовку до наступного сезону.

Про це сказав глава Міністерства розвитку громад і територій Олексій Чернишов в ході форуму " Україна 30 ".

Як зазначив Чернишов, 9 січня Кабінет міністрів підписав з мерами міст за участю "Нафтогазу" і НКРЕКП Меморандумом про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

"Вартість послуг теплопостачання та постачання гарячої води до кінця опалювального сезону змінюватися не будуть", - сказав міністр.

Чернишов підкреслив, що меморандум дозволить підготуватися до наступного опалювального сезону "та забезпечити теплом українців протягом 2021-202 років".

Вільний ринок газу - це не хаос

Чернишов відзначив, що вільний ринок газу, який заробив Україні з 1 серпня 2020 року, не означає хаос або безвідповідальність постачальників.

Тому держава має контролювати якість надання послуг", - заявив Чернишов.

Міністр додав, що роздрібна вартість газу у високий сезон прогнозовано зросла, і для цього є об'єктивні фактори.

"Початок 21-го року виявився набагато холоднішим 20-го, і загальний прогноз кінця зими відчутно вище, ніж у три попередніх теплі зими. Якщо проаналізувати минулу зиму, то грудень-січень-лютий об'єктивно тепліше, якщо порівняти з цим сезоном. Це також дуже істотно впливає на ситуацію, яку ми маємо (щодо тарифів на газ - ред.)", - зазначив він.

Тарифна інспекція

Чернишов також заяви, що Верховній раді зареєстровано два законопроекти, прийняття яких дозволить створити державну житлово-комунальну інспекцію.

За його словами, це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг і позитивний ефект від роботи інспекції отримає в першу чергу, кінцевий споживач.

"Наприклад, інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів комунальних послуг і головне стежити за якістю цих послуг", - зазначив міністр.

Чернишов відзначив, що інспектори будуть проводити як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями споживачів.