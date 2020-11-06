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Суд Лондона через пандемію відклав рішення щодо "боргу Януковича", - Мінфін РФ

Новость на русском → Лондон, П'ятниця 06 листопада 2020 16:25
Суд Лондона через пандемію відклав рішення щодо "боргу Януковича", - Мінфін РФ Фото: Віктор Янукович (РБУ-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховний суд Лондона через пандемію COVID-19 на невизначений термін відкладає рішення щодо так званого "боргу Януковича". Російська сторона домагається стягнення 3 млрд доларів з України.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства фінансів Росії.

Повідомляється, що 2-3 листопада Верховному суді Британії пройшли слухання у справі компанії Times Travel, яка зачіпає питання, що мають значення для рішення щодо апеляцій Росії і України. Мова йде про оскарження рішення Апеляційного суду Англії щодо єврооблігацій України на 3 млрд доларів, які Росія придбала в 2013 році.

На початку 2020 року суд відклав ухвалення рішення у цій справі, запропонувавши сторонам подати свої позиції з правових питань, що розглядаються в справі Times Travel. Це пов'язано з одним з доводів захисту України, згідно з яким облігації були випущені "під тиском Росії".

На слуханнях на початку листопада російська сторона намагалася переконати суд, що контракт не може бути анульовано на підставі того, що його уклали під тиском, якщо ці дії носять законний характер згідно з англійським правом. А також у тому, що правова доктрина так званого "примусу під загрозою вчинення законних дій" або "законного примусу" не може застосовуватися, оскільки суперечить англійському праву.

Застосування цієї доктрини в англійському праві має значення для справи про "борг Януковича", оскільки в 2018 році Апеляційний суд Англії в цій справі дійшов висновку, що законні дії можуть представляти собою тиск. Але пізніше той же суд у справі Times Travel обмежив роль доктрини "законного примусу".

"У зв'язку з впливом пандемії коронавірусу на роботу Верховного суду Великобританії терміни винесення судом вердикту як у справі Times Travel, так і за позовом Росії до України, є невизначеними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мова йде про так званий "борг Януковича", коли в 2013 році після відмови від Угоди про асоціацію з ЄС влада України і Росії домовилися про кредит на 15 млрд доларів. З цієї суми облігації на 3 млрд були викуплені в грудні 2013 року, Україна намагається через суд домогтися рішення, яке дозволить не погашати цей борг.

Детальніше про судовий розгляд читайте в матеріалі РБК-Україна "Борг Януковича: чого Україні чекати від суду з Росією в Лондоні".

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