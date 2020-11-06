Суд Лондона из-за пандемии отложил решение по "долгу Януковича", - Минфин РФ

Верховный суд Лондона из-за пандемии COVID-19 на неопределенный срок откладывает решение по так называемому "долгу Януковича". Российская сторона добивается взыскания 3 млрд долларов с Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства финансов России.

Сообщается, что 2-3 ноября Верховном суде Британии прошли слушания по делу компании Times Travel, которое затрагивает вопросы, имеющие значение для решения по находящимся на рассмотрении апелляциям России и Украины. Речь идет об обжаловании решения Апелляционного суда Англии в отношении еврооблигаций Украины на 3 млрд долларов, которые приобрела Россия в 2013 году.

В начале 2020 года суд отложил принятие решения по этому делу, предложив сторонам подать свои позиции по правовым вопросам, рассматриваемым в деле Times Travel. Это связано с одним из доводов защиты Украины, согласно которому облигации были выпущены "под давлением России".

На слушаниях в начале ноября российская сторона пыталась убедить суд, что контракт не может быть аннулирован на основании того, что его заключили под давлением, если эти действия носят законный характер в соответствии с английским правом. А также в том, что правовая доктрина так называемого "принуждения под угрозой совершения законных действий" или "законного принуждения" не может применяться, поскольку противоречит английскому праву.

Применение этой доктрины в английском праве имеет значение для дела о "долге Януковича", поскольку в 2018 году Апелляционный суд Англии в этом деле пришел к выводу, что законные действия могут представлять собой давление. Но позднее тот же суд в деле Times Travel ограничил роль доктрины "законного принуждения".

"В связи с влиянием пандемии коронавируса на работу Верховного суда Великобритании сроки вынесения судом вердикта как по делу Times Travel, так и по иску России к Украине, являются неопределенными", - говорится в сообщении.

Напомним, речь идет о так называемом "долге Януковича", когда в 2013 году после отказа от Соглашения об ассоциации с ЕС власти Украины и России договорились о кредите на 15 млрд долларов. Из этой суммы облигации на 3 млрд были выкуплены в декабре 2013 года, Украина пытается через суд добиться решения, которое позволит не погашать этот долг.

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в материале РБК-Украина "Долг Януковича: чего Украине ждать от суда с Россией в Лондоне".