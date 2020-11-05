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Рада підтримала бюджет-2021 в першому читанні: якими будуть пенсії

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 13:59
Рада підтримала бюджет-2021 в першому читанні: якими будуть пенсії Фото: пенсії зростуть в 2021 році (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Відповідно до прийнятого в першому читанні проекту бюджету-2021, пенсії наступного року зростуть. Крім того, будуть введені доплати окремим категоріям пенсіонерів.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, опублікованому на сайті Ради.

Повідомляється, що мінімальна пенсія (виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність) наступного року складе:

  • з 1 січня - 1769 гривень;
  • з 1 липня - 1854 гривень;
  • з 1 грудня - 1934 гривень.

Також з 1 травня пройде індексація пенсій, а українці в віці 80 років і вище почнуть отримувати щомісячну доплату у розмірі 500 гривень.

Крім того, з 1 липня щомісячну доплату в розмірі 400 гривень почнуть отримувати пенсіонери у віці від 75 до 80 років.

За таких умов витрати бюджету, які будуть направлятися Пенсійному фонду України на виплату пенсій, у 2021 році складуть 203,8 млрд гривень.

Нагадаємо, РБК-Україна в матеріалі "Бюджетні ігри. Як Кабмін і Рада ділять держскарбницю на 2021 рік" писало, що опозиція подала багато завідомо непрохідних ініціатив, наприклад, підвищення пенсій за віком мінімум до 5 тисяч гривень.

Раніше також повідомлялося, що підвищені пенсії у 2021 році отримають 10 млн українців.

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