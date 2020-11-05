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Рада поддержала бюджет-2021 в первом чтении: какими будут пенсии

Новина українською → Киев, Четверг 05 ноября 2020 13:59
Рада поддержала бюджет-2021 в первом чтении: какими будут пенсии Фото: пенсии вырастут в 2021 году (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета-2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованному на сайте Рады.

Сообщается, что минимальная пенсия (исходя из прожиточного минимума для лиц, которые утратили трудоспособность) в следующем году составит:

  • с 1 января - 1769 гривен;
  • с 1 июля - 1854 гривен;
  • с 1 декабря - 1934 гривен.

Также с 1 мая пройдет индексация пенсий, а украинцы в возрасте 80 лет и старше начнут получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен.

Кроме того, с 1 июля ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет.

При таких условиях расходы бюджета, которые будут направляться Пенсионному фонду Украины на выплату пенсий, в 2021 году составят 203,8 млрд гривен.

Напомним, РБК-Украина в материале "Бюджетные игры. Как Кабмин и Рада делят госказну на 2021 год" писало, что оппозиция подала много заведомо непроходных инициатив, например, повышение пенсий по возрасту минимум до 5 тысяч гривен.

Ранее также сообщалось, что повышенные пенсии в 2021 году получат 10 млн украинцев.

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