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Рада не змогла визначити, хто формуватиме Комісію з азартних ігор

Новость на русском → Україна, Четвер 04 березня 2021 10:41
Рада не змогла визначити, хто формуватиме Комісію з азартних ігор Фото: казино (freepik)
Автор: Юлія Струк

Фінансовому комітету Верховної ради не дозволили формування Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Верховна рада провалила відповідний законопроект №4351-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Підкреслимо, що нардепи провалили також і два альтернативних до цього законопроекту - №№4351 - 4351-2.

У документі передбачалося, що до формування складу комісії буде залучений виключно фінкомітет, який буде визначати п'ять членів конкурсної комісії. Створена комітетом комісія на конкурсній основі буде вибирати претендентів до складу уповноваженого органу.

У чинному ж законі по-різному визначається, хто саме проводить конкурс з відбору членів комісії. В одній частині це повинен бути Кабінет міністрів з залученням до конкурсної комісії кандидатів від профільного комітету, а в іншій - комісія з вищого корпусу державної служби за загальною процедурою відбору держслужбовців.

Нагадаємо, раніше комітет рекомендував прийняти цей закон за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, раніше Кабмін призначив голову Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей. Ним став Іван Рудий.

Так, комісію створили 23 вересня, в ній буде 230 співробітників. Головне її завдання - видача, оновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Відзначимо, 11 серпня закон про легалізацію грального бізнесу підписав президент Володимир Зеленський.

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