Рада не смогла определить, кто будет формировать Комиссию по азартным играм
Финансовому комитету Верховной рады не разрешили формирование Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Верховная рада провалила соответствующий законопроект №4351-1.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.
Подчеркнем, что нардепы провалили также и два альтернативных к этому законопроекта - №№4351 - 4351-2.
В документе предусматривалось, что к формированию состава комиссии будет привлечен исключительно финкомитет, который будет определять пять членов конкурсной комиссии. Созданная комитетом комиссия на конкурсной основе будет выбирать претендентов в состав уполномоченного органа.
В действующем же законе по-разному определяется, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии. В одной части это должен быть Кабинет министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой - комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора госслужащих.
Напомним, ранее комитет рекомендовал принять этот закон за основу и в целом.
Как писало РБК-Украина, ранее Кабмин назначил председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рыжий.
Так, комиссию создали 23 сентября, в ней будет 230 сотрудников. Главная ее задача - выдача, обновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.
Отметим, 11 августа закон о легализации игорного бизнеса подписал президент Владимир Зеленский.