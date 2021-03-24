Прожитковий мінімум наблизять до реальної величини: як зростатимуть виплати

Передбачається забезпечити пришвидшене збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів:

у 2022 році - на 14%;

у 2023 році - на 15%;

у 2024 році - на 25%.

Як зазначається в повідомленні, проекти законів передбачають нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів).

Крім того, планується запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог).

Також пропонується запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.