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Прожитковий мінімум наблизять до реальної величини: як зростатимуть виплати

Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціально політики України розробило дорожню карту наближення прожиткового мінімуму до реальної величини. Уряд схвалив та подав до Верховної ради низку законопроектів.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Передбачається забезпечити пришвидшене збільшення прожиткового мінімуму для розрахунку соціальних виплат, які є основним джерелом доходів:

  • у 2022 році - на 14%;
  • у 2023 році - на 15%;
  • у 2024 році - на 25%.

Як зазначається в повідомленні, проекти законів передбачають нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму виключно для основних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсії за віком, державної соціальної допомоги, яка є для людини основним джерелом доходів).

Крім того, планується запровадження базових величин для розрахунку соціальних виплат (надбавок, підвищень, додаткової пенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог), що встановлюються до пенсії або державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії; стипендій, максимальних розмірів виплат, компенсаційних виплат, а також одноразових виплат (допомог).

Також пропонується запровадження базової величини для грошових платежів і стягнень та базової величини для адміністративних зборів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 27 січня схвалив законопроект щодо упорядкування системи розрахунків розмірів прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і стягнень та плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору). Пропонується змінити методологію розрахунків.

Нагадаємо, з 1 грудня 2020 року в Україні підвищився прожитковий мінімум до 2189 гривень. Від його розміру залежать соціальні та трудові виплати.

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Новини України пенсіїпрожиточный минимумМіністерство соціальної політики
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