ПриватБанк домігся розгляду в Ізраїлі позову до Коломойського на 600 млн доларів

Окружний суд Тель-Авів (Ізраїль) вирішив, що позов ПриватБанку проти його колишніх власників та інших відповідачів на 600 млн доларів буде розглянуто в повному обсязі. Суд відхилив клопотання Israel Discount Bank.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.

Як наголошується в повідомленні, в грудні 2019 року ПриватБанк подав позов в Окружний суд м. Тель-Авів, Ізраїль, щодо схеми привласнення коштів у розмірі не менше 600 млн доларів, які були незаконно виведені з ПриватБанку в період з 2007 по 2011 роки і розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю - Israel Discount Bank.

"ПриватБанк" звернувся до Israel Discount Bank з позовом до одного із співвідповідачів в Ізраїлі, у зв'язку із сприянням Israel Discount Bank незаконного привласнення грошових коштів ПриватБанку.

Однак Israel Discount Bank подав клопотання про відхилення позову або призупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком в Англії та США.

"ПриватБанк задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання Israel Discount Bank", - йдеться в повідомленні ПриватБанку.

Нагадаємо, в грудні 2019 року державний "ПриватБанк" ініціював новий судовий розгляд в Окружному суді Тель-Авіва в Ізраїлі проти колишніх власників банку та інших відповідачів.

Відповідачем по позовом ПриватБанку до олігарха Ігоря Коломойського, який був поданий до суду Тель-Авіва на 600 млн доларів, буде один з найбільших банків Ізраїлю - Discount Bank.