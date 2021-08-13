Накопичувальна пенсія в Україні - скільки доведеться платити

Міністерство соціальної політики підготувало Інформаційний матеріал щодо введення накопичувальної пенсії в Україні. При запуску обов’язкових пенсійних накопичень пропонують встановити відрахування у 4%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
У відомстві зазначають, що зараз менше 13 млн осіб сплачують внески до Пенсійного фонду України для забезпечення 11,1 млн пенсіонерів.
"Солідарна пенсійна система може нормально працювати, якщо внески сплачують принаймні вдвічі більше людей, ніж отримують пенсії", - йдеться в матеріалах.
Водночас за розрахунками фахівців Інституту демографії ім. Птухи у 2050 році буде 9,7 мільйонів осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, та 11,7 мільйонів пенсіонерів.
Зараз коефіцієнт заміщення заробітку пенсіями складає менше 29%. Саме стільки середня пенсія становить по відношенню до середньої зарплати. За прогнозами через демографічні зміни рівень заміщення заробітку пенсіями з солідарного рівня буде падати до 18-20%, зазначили в Мінсоцполітики.
Міністерство наводить розрахунки відрахувань 4% від заробітної плати, які пропонуються для запуску обов’язкових пенсійних накопичень, та дохідності на 3% вище інфляції на рік.
Побудовано модель для людини, яка:
В цьому прикладі середня пенсія з накопичувальної системи за 15 років у людини складе 3 117 гривень. Разом з солідарною пенсією людина отримуватиме 6 741 гривню, що становитиме 45% від її зарплати.
Відзначимо, зараз в Україні (і у світі) більшість фінансових інструментів дають дохідність нижче інфляції. Наприклад банки приймають депозити під 7,0% річних за інфляції 10,2%.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 липня 2021 року складав 3 778,78 гривень. За квартал розмір пенсій зріс на 54,13 гривень або на 1,45%.