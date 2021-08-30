Постачальник "останньої надії" підвищив ціну газу на вересень

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка виконує функції постачальника" останньої надії", встановила тариф на газ для своїх клієнтів у вересні 2021 року на рівні 12 гривень за кубометр (з ПДВ, але без плати за доставку). Ціна на 22 копійки вища, ніж у серпні (11,78 гривень за кубометр).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ГК " Нафтогаз України ".

На сьогодні газ від постачальника "останньої надії" отримують понад 600 000 клієнтів.

ГК "Нафтогаз України" як ПОН обслуговує домогосподарства у Донецькій, Херсонській та Полтавській областях, у місті Кременець Тернопільської області, у Мелітополі та Мелітопольському районі Запорізької області, Коростишеві та Коростишівському районі Житомирської області, місті Шепетівка Хмельницької області.

ПОН постачає газ в тих регіонах, де газопостачальна компанія не змогла виконати зобов'язань. Термін - не більше 60 днів.

Зазначимо, з 1 травня в Україні діє річна ціна газу. Вона не може змінюватися в бік підвищення. "Нафтогаз" визначив річний тариф на рівні 7,96 грн/куб. м.