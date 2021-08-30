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Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на сентябрь

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Украина, Понедельник 30 августа 2021 12:04
Поставщик "последней надежды" повысил цену газа на сентябрь Фото: цены на газ выросли для 600 тысяч домохозяйств (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", которая выполняет функции поставщика "последней надежды", установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС, но без платы за доставку). Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ГК "Нафтогаз Украины".

На сегодня газ от поставщика "последней надежды" получают более 600 000 клиентов.

ГК "Нафтогаз Украины" как ПОН обслуживает домохозяйства в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, городе Шепетовка Хмельницкой области.

ПОН поставляет газ в тех регионах, где газопоставляющая компания не смогла выполнить обязательств. Срок - не более 60 дней.

Отметим, с 1 мая в Украине действует годовая цена газа. Она не может меняться в сторону повышения. "Нафтогаз" определил годовой тариф на уровне 7,96 грн/куб. м.

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