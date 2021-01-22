Подорожчання електроенергії: уряд компенсує 1,4 млрд гривень деяким споживачам

Компенсацію отримують ті, хто встановив електроопалення

Міністерство соціальної політики підготувало проект постанови про компенсації споживачам, які встановили електроопалення. Через подорожчання електроенергії зі спеціального фонду держбюджету виділять 1,4 млрд гривень.

Проект постанови розміщений на сайті Федерації профспілок для обговорення.

Згідно з проектом, зі спеціального фонду держбюджету Мінсоцполітики спрямовуються 1,4 млрд гривень для надання компенсації на оплату електричної енергії, спожитої у першому кварталі 2021 року, у зв’язку з відміною окремих знижених тарифів деяким категоріям споживачів (крім тих, які отримують житлову субсидію).

Компенсація надається з 1 січня 2021 року таким категоріям споживачів:

населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

населення, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), і станом на 31 грудня 2020 року мало право на знижену ціну;

багатодітні, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Згідно з проектом, компенсація надається шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам універсальних послуг з подальшим їх зарахуванням, як оплату за спожиту у першому кварталі 2021 року електричну енергію, на особові рахунки споживачів.

Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрало чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення будуть діяти до 31 березня 2021 року.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 січня заявив, що Кабінет міністрів найближчим часом ухвалить рішення про механізм прямих виплат тим, хто встановив електроопалення. Це буде компенсація або монетизація пільг незалежно від доходу людини.