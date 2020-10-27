Чого очікувати від курсу гривні: аналітик дав прогноз до кінця місяця

На поточному тижні необхідність сплачувати щомісячні податки стимулюватиме продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсу гривні до долара.

Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

"Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів і може отримати ще більшу пропозицію валюти від експортерів. Тож збалансувати надлишок пропозиції може лише зменшення продажу валюти тими, хто отримуватиме відшкодування ПДВ", - сказав він.

Як зазначив аналітик, після п'яти тижнів інтервенцій з продажу валюти минулого тижня НБУ не брав участі у торгах на валютному ринку. Упродовж минулого тижня курс гривні на міжбанківському ринку коливався і завершив тиждень на рівні 28,32 грн/долар, що лише на 0,1% міцніше за попередній тиждень.

"Такий стан валютного ринку посприяв тому, що Нацбанк не проводив інтервенцій із продажу валюти чи її купівлі, дозволяючи ринку балансуватися самостійно. У четвер гривня навіть дещо посилювалася, але вже до кінця тижня повернулася на звичний рівень, наближений до 28,3 грн/долар", - додав він.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19 - 23 жовтня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Таким чином, НБУ вперше з липня 2020 року відмовився від участі на міжбанку.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку і що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.