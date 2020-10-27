Чого очікувати від курсу гривні: аналітик дав прогноз до кінця місяця
Наприкінці жовтня гривня буде зміцнюватися
На поточному тижні необхідність сплачувати щомісячні податки стимулюватиме продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсу гривні до долара.
Про це РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.
"Поточний тиждень пройде під знаком податкових платежів і може отримати ще більшу пропозицію валюти від експортерів. Тож збалансувати надлишок пропозиції може лише зменшення продажу валюти тими, хто отримуватиме відшкодування ПДВ", - сказав він.
Як зазначив аналітик, після п'яти тижнів інтервенцій з продажу валюти минулого тижня НБУ не брав участі у торгах на валютному ринку. Упродовж минулого тижня курс гривні на міжбанківському ринку коливався і завершив тиждень на рівні 28,32 грн/долар, що лише на 0,1% міцніше за попередній тиждень.
"Такий стан валютного ринку посприяв тому, що Нацбанк не проводив інтервенцій із продажу валюти чи її купівлі, дозволяючи ринку балансуватися самостійно. У четвер гривня навіть дещо посилювалася, але вже до кінця тижня повернулася на звичний рівень, наближений до 28,3 грн/долар", - додав він.
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19 - 23 жовтня 2020 року не проводив інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Таким чином, НБУ вперше з липня 2020 року відмовився від участі на міжбанку.
Нагадаємо, заступник глави НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України має намір зберегти плаваюче курсоутворення на валютному ринку і що у НБУ немає мети за курсом гривні до долара.