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Чего ожидать от курса гривны: аналитик дал прогноз до конца месяца

Новина українською → Киев, Вторник 27 октября 2020 07:20
Чего ожидать от курса гривны: аналитик дал прогноз до конца месяца Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В конце октября гривна будет укрепляться

На текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару.

Об этом РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал он.

Как отметил аналитик, после пяти недель интервенций по продаже валюты на прошлой неделе НБУ не участвовал в торгах на валютном рынке. На прошлой неделе курс гривны на межбанковском рынке колебался и завершил неделю на уровне 28,32 грн/доллар, что лишь на 0,1% крепче предыдущей неделе.

"Такое состояние валютного рынка поспособствовало тому, что Нацбанк не проводил интервенций по продаже валюты или ее покупке, позволяя рынку балансироваться самостоятельно. В четверг гривна даже несколько укрепилась, но уже к концу недели вернулась на привычный уровень, приближенный к 28,3 грн/доллар", - добавил он.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 19 - 23 октября 2020 года не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке. Таким образом, НБУ впервые с июля 2020 года отказался от участия на межбанке.

Напомним, заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины намерен сохранить плавающее курсообразование на валютном рынке и что у НБУ нет цели по курсу гривны к доллару.

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