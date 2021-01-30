Нейтралізація загроз у атомній енергетиці: Зеленський ввів в дію рішення РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 29 січня "Про заходи з нейтралізації загроз у сфері атомної енергетики і промисловості". Передбачається низка доручень Кабінету міністрів

Наказ оприлюднений на сайті президента.

Відповідно до рішення РНБО, Кабінет міністрів має у місячний строк внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо механізмів забезпечення регулювальними потужностями під час уведення в експлуатацію об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел.

Крім того, до 1 липня має бути поданий проект закону про затвердження нової Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами та щодо встановлення й визначення особливого статусу зони спеціального промислового використання на території зони відчуження.

Крім того, уряд має здійснювати супровід у парламенті законопроекту про статут охорони Національною гвардією ядерних установок, матеріалів, радіоактивних відходів, а також низки документів, спрямованих на врегулювання ситуації на оптовому ринку електроенергії.

Також слід вжити заходів щодо завершення будівництва та введення в експлуатацію першого пускового комплексу централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій, зазначається в указі.

"Для стабілізації роботи ринку електричної енергії та відповідних його суб’єктів до 1 квітня мають бути розроблені інструменти стимулювання суб’єктів господарювання, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, до впровадження на кожному суб’єкті генерації потужністю понад 1 МВт обов’язкової системи прогнозування виробітку та систем накопичення енергії відповідно до розрахунків у проекті будівництва та введення в експлуатацію. Йдеться про вироблення електроенергії із сонячного випромінювання та з енергії вітру, крім генерувальних установок приватних домогосподарств", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом від 29 січня змінив склад Національної ради реформ.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський 29 січня підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення права громадян на якісні та безпечні соціальні послуги". Документом пропонується Кабінету міністрів провести перевірки і створити реєстр будинків престарілих в Україні.