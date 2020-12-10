Нафта Brent піднялася вище 50 доларів вперше з початку березня

Ціни на нафту Brent вперше з 6 березня перевищили рівень 50 доларів. В останній раз так дорого нафта коштувала перед початком цінової війни між Росією і Саудівською Аравією.

Про це свідчать дані нафтових котирувань.

У четвер, 10 грудня, ф'ючерси на нафту марки Brent Нафта марки Brent з поставкою в лютому виросли на 2,5%, до 50,08 доларів за барель до 16.30 за київським часом. Нафта марки WTI з постачанням в січні подорожчала на 2,5% до 46,66 доларів.

Нафта дорожчає на надіях на більш швидке відновлення попиту після випуску вакцин проти COVID-19.

У Великобританії вакцинація почалася на цьому тижні, а в Сполучених Штатах вона може початися вже в ці вихідні. У середу Канада схвалила свою першу вакцину і заявила, що перші щеплення будуть зроблені з наступного тижня.

Нафта відновилася після історичних мінімумів, досягнутих у квітні, коли пандемія вдарила по попиту. Цьому сприяло рекордне скорочення поставок за угодою Організації країн-експортерів нафти та її союзників (ОПЕК+).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на нафту Brent і WTI зросли більш ніж на 20% в листопаді, що є самим сильним щомісячним приростом з травня. Цьому сприяли надії на те, що три багатообіцяючі вакцини можуть підтримати відновлення економіки і підвищити попит на паливо.

Нагадаємо, падіння цін на енергоресурси призвело до того, що імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну в січні-жовтні 2020 року впав на 33% до 6,350 млрд доларів.