Нефть Brent поднялась выше 50 долларов впервые с начала марта

Цены на нефть Brent впервые с 6 марта превысили уровень 50 долларов. В последний раз так дорого нефть стоила перед началом ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией.

Об этом свидетельствуют данные нефтяных котировок.

В четверг, 10 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent Нефть марки Brent с поставкой в феврале выросли на 2,5%, до 50,08 долларов за баррель к 16.30 по киевскому времени. Нефть марки WTI с поставкой в январе подорожала на 2,5% до 46,66 долларов.

Нефть дорожает на надеждах на более быстрое восстановление спроса после выпуска вакцин против COVID-19.

В Великобритании вакцинация началась на этой неделе, а в Соединенных Штатах она может начаться уже в эти выходные. В среду Канада одобрила свою первую вакцину и заявила, что первые прививки будут сделаны со следующей недели.

Нефть восстановилась после исторических минимумов, достигнутых в апреле, когда пандемия ударила по спросу. Этому способствовало рекордное сокращение поставок по сделке Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников (ОПЕК+).

Как сообщало РБК-Украина, цены на нефть Brent и WTI выросли более чем на 20% в ноябре, что является самым сильным ежемесячным приростом с мая. Этому способствовали надежды на то, что три многообещающие вакцины могут поддержать восстановление экономики и повысить спрос на топливо.

Напомним, падение цен на энергоресурсы привело к тому, что импорт топливно-энергетических товаров в Украину в январе-октябре 2020 года упал на 33% до 6,350 млрд долларов.