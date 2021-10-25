НБУ встановив офіційний курс долара на 25 жовтня
Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлено на рівні 26,29 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 25 жовтня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,2918 гривень за 1 долар (0,0000 грн). При цьому курс долара на 23 жовтня становить: 26,2918 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Зазначимо, Субота, 23 жовтня, була в Україні робочою, проте у зв'язку з вихідним днем у США операції на міжбанківському валютному ринку не проводилися.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро-в діапазоні 30,0-30,6 грн.