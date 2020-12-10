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НБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі

Новость на русском → Київ, Четвер 10 грудня 2020 14:03
НБУ зберіг облікову ставку на історичному мінімумі Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ніколи в історії України гроші НБУ не коштували так дешево

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 11 грудня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко.

"З одного боку, це не змінює стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для відновлення економіки, а з іншого – й надалі сприятиме збереженню помірних темпів інфляції", - сказав він.

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня для підтримки економіки.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у листопаді 2020 року порівняно жовтнем зросли на 1,3%. З початку року інфляція склала 4,1%. У річному вимірі (до листопада 2019 року) інфляція прискорилася до 3,8%.

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