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НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме

Новина українською → Киев, Четверг 10 декабря 2020 14:03
НБУ сохранил учетную ставку на историческом минимуме Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Никогда в истории Украины деньги НБУ не стоили так дешево

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение сохранить учетную ставку на уровне 6,0% с 11 декабря 2020 года. Таким образом, ставка осталась на минимальном в истории Украины уровне.

Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"С одной стороны, это не меняет стимулирующий характер монетарной политики, что является важным для восстановления экономики, а с другой - и в дальнейшем будет способствовать сохранению умеренных темпов инфляции", - сказал он.

Напомним, НБУ принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

Отметим, учетная ставка - это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Опосредованно ставка должна определять цену кредитов на рынке.

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. По данным НБУ, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (к ноябрю 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

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