НБУ підвищив облікову ставку вперше за два роки

Як зазначив Гелетій, у січні зростання споживчих цін досягнуло 6,1% у річному вимірі.

"За попередніми оцінками НБУ інфляція продовжила прискорення й у лютому. Споживча інфляція, розрахована за даними онлайн-моніторингу, перевищила прогноз НБУ а інфляційні очікування залишилися підвищеними", - додав він.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.