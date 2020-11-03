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НБУ знову підняв офіційний курс долара

Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 3 листопада 2020 року встановив офіційний курс на позначці 28,58 гривень за долар. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті Нацбанку.

Офіційний курс гривні до долара на 3 листопада встановлено на позначці 28,5827 гривень за 1 долар (+0,0132 грн). При цьому курс на 2 листопада становив 28,4507 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 3 жовтня

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З початку цього тижня долар торгується на максимальних за останні два роки рівнях. Крім того, він наближається до чергового рекордного значення - 28,87 гривень за долар, яке було зафіксовано 23 січня 2018 року.

Міжбанк

Учора на міжбанку торги починалися з позначки 28,53 гривень за долар, однак протягом дня валюта дорожчала і ринок закрився курсом долара вище 28,60 гривень. Євро також продовжив цей тренд, почавши торги з позначки 33,19 гривень і згодом подорожчавши ще на 10 копійок.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб в коментарі РБК-Україна розповів, що одним з головних чинників ослаблення гривні восени була активізація попиту імпортерів на валюту. При цьому на готівковому ринку населення більше продає валюти, ніж купує.

За його словами, долар на міжбанку до кінця нинішнього тижня може торгуватися біля позначки 28,6 грн, а готівковий долар у банках - близько 28,5/28,7 грн.

Прогноз погоди
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