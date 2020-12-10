НБУ оцінив економічні втрати від посилення карантину

Економіка України втратить близько 0,2 в.п. ВВП через посилення карантину в січні

Національний банк України прогнозує втрати економіки України на рівні 0,2 в.п. ВВП у зв'язку з посиленням карантину в січні 2021 року. Анонсовані урядом заборони не такі істотні, як навесні 2020 року.

Про це сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб на брифінгу.

"Що стосується цього карантину, локдауну, який зараз очікується в січні, лист цих карантинних обмежень не такий жорсткий порівняно з тим, що ми бачили навесні. І тому за нашими оцінками нові обмеження призведуть до втрат близько 0,2 процентних пункти річного ВВП наступного року".

Сологуб нагадав, що НБУ прогнозував втрати від карантину вихідного дня, який був введений в листопаді 2020 року, на рівні 0,2 п. п. від ВВП, однак за фактом втрати могли бути і менше. Водночас невизначеність значно погіршила ділові очікування бізнесу, що стало більш значним ударом, ніж сам карантин як такої.

Нагадаємо, за оцінками Мінекономіки, втрати від впровадження в листопаді 2020 року карантину вихідного дня становлять 0,04-0,06 в.п. ВВП у розрахунку за рік.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.