НБУ оценил экономические потери от ужесточения карантина

Экономика Украины потеряет около 0,2 п.п. ВВП из-за ужесточения карантина в январе

Национальный банк Украины прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с ужесточением карантина в январе 2021 года. Анонсированные правительством запреты не такие существенные, как весной 2020 года.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на брифинге.

"Что касается этого карантина, локдауна, который сейчас ожидается в январе, лист этих карантинных ограничений не такой жесткий в сравнении с тем, что мы видели весной. И поэтому по нашим оценкам новые ограничения приведут к потерям около 0,2 процентных пункта годового ВВП следующего года".

Сологуб напомнил, что НБУ прогнозировал потери от карантина выходного дня, который был введен в ноябре 2020 года, на уровне 0,2 п.п. от ВВП, однако по факту потери могли быть и меньше. В то же время, неопределенность значительно ухудшила деловые ожидания бизнеса, что стало более значительным ударом, чем сам карантин как таковой.

Напомним, по оценкам Минэкономики, потери от внедрения в ноябре 2020 года карантина выходного дня составляют 0,04-0,06 п.п. ВВП в расчете за год.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.