НБУ залишив облікову ставку на історичному мінімумі

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% з 22 січня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії України рівні.

Про це повідомив глава НБУ Кирило Шевченко на брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Шевченко, НБУ бере до уваги погіршення інфляційних очікувань наприкінці минулого року, а також посилення фундаментального тиску на ціни з боку споживчого попиту.

"Якщо вплив цих факторів посилюватиметься надалі й не буде компенсований іншими факторами, зокрема суттєвим припливом капіталу, ми готові підвищити облікову ставку. Це дасть змогу стримати прискорення інфляції у 2021 році та повернути її до цілі 5% у 2022 році", - сказав він.

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення знизити облікову ставку з 8% до 6,0% річних з 12 червня 2020 року для підтримки економіки, після чого зберігав її на цьому рівні.

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції як (коли) порівняти з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Як повідомляло РБК-Україна, споживчі ціни в Україні у грудні 2020 року у порівнянні з листопадом зросли на 0,9%. За весь рік інфляція склала 5,0%.

Таким чином, інфляція знаходиться в цільовому діапазоні НБУ, який складає 5% (+/- 1 п. п.).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.