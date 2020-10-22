ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ залишив облікову ставку на історичному мінімумі

Новость на русском → Київ, Четвер 22 жовтня 2020 14:00
НБУ залишив облікову ставку на історичному мінімумі Фото: Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Облікова ставка є індикатором вартості грошей і впливає на ставки за кредитами і депозитами

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 10,0% річних з 24 квітня 2020 року. Таким чином, ставка залишилася на мінімальному в історії рівні України.

Про це на брифінгу повідомив глава НБУ Кирило Шевченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Шевченко, "збереження м’якої монетарної політики спрямоване на підтримку економічного відновлення і досягнення цілі з інфляції".

Зазначимо, облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове або короткострокове рефінансування. Опосередковано ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Нагадаємо, основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, НБУ відмовився від зниження облікової ставки до кінця року. Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже перебуває у фазі м'якої монетарної політики.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 6,0% річних з 4 вересня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Держстату, у вересні 2020 року інфляція в річному вимірі (до вересня 2019 року) сповільнилася до 2,3%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Національний банк України ставка інфляція
NEWS
Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан
DAILY
Розробник "української вакцини" від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат
Маріанна Присяжнюккореспондент РБК-Україна Розробник "української вакцини" від COVID-19: Через рік сподіваємося отримати препарат