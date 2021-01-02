Податкова змінила рахунки для сплати ЄСВ: що важливо знати

Державна податкова служба оприлюднила нові небюджетні рахунки 3556 для сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Нові рахунки для сплати ЄСВ набрали чинності з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті ДПС.

Як зазначається в повідомленні, при сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування поле "Призначення платежу" розрахункового документа заповнюється таким чином:

1 - службовий код ("*");

2 - код виду сплати ("101" - Сплата суми єдиного внеску);

3 - код за ЄДРПОУ платника, який здійснює сплату;

4 - друкується роз'яснювальна інформація про призначення платежу;

5 - не заповнюється;

6 - не заповнюється;

7 - не заповнюється.

Символи рахунків для зарахування ЄСВ в органах ДПС

Рахунки для сплати ЄСВ по областях.

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Центральне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Східне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Західне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Південне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Північне МУ ДПС по роботі з ВПП (Завантажити)

Відзначимо, Система електронних платежів Національного банку України (СЕП) з 3 серпня 2020 року запрацювала в режимі 23/7. Система доступна для проведення міжбанківських платежів 23 години на добу 7 днів на тиждень.

Нагадаємо, у грудні в Україні діяла програма компенсації бізнесу через посилення карантинних обмежень. Це одноразова компенсація суб’єктам господарювання сплаченого у 2020 році Єдиного соціального внеску (ЄСВ).