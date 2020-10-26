"Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла ще на 25%

НАК "Нафтогаз України" оприлюднила оптову ціну на природний газ для виробників теплової енергії, яким державна компанія поставляє газ в рамках спеціальних обов'язків (ПСО). У жовтні ціна газу складе 5 374,10 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 24,4% більше, ніж у вересні (4 318,99 грн).

Про це повідомляється на сайті НАК.

У прес-службі "Нафтогазу" зазначили, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 року № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. За період, який використовується для розрахунків, котирування на природний газ у Європі зросли у порівнянні з вересневими цінами на 26%.

Нагадаємо, постанова уряду про покладення на "Нафтогаз" спеціальних обов'язків на ринку газу (ПСО) з 1 серпня 2020 року припинило діяти в частині постачання газу для потреб населення.

Водночас, згідно з рішенням уряду, "Нафтогаз" до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію ПСО, і уклали відповідні договори поставки природного газу.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постанова поділяє борги ТЕЦ перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва тепла та електроенергії.

Згідно з постановою, показники розрахунків ТЕЦ за газ для виробництва тепла і електроенергії з НАК "Нафтогаз України" будуть розраховуватися окремо.

Як наголошується в пояснювальній записці до проекту постанови, діючі норми не дають "Нафтогазу" можливості встановлювати ліміти газу і ставлять під загрозу опалювальний сезон в окремих містах.