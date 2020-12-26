ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні на 14%

Новость на русском → Київ, Субота 26 грудня 2020 21:09
"Нафтогаз" підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні на 14% Фото: газова конфорка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Газ подорожчав майже на гривню після місячної паузи

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на природний газ для побутових клієнтів у січні 2021 року на рівні 7,22 грн/куб. м з ПДВ та без урахування вартості розподілу (доставки). Це на 14% вище в порівнянні з груднем поточного року (6,33 грн).

Про це повідомляється на сайті компанії.

&quot;Нафтогаз&quot; підвищив ціну газу для побутових клієнтів у січні на 14%

Нагадаємо, "Нафтогаз" різко підвищив ціни на газ для своїх клієнтів в серпні-вересні. Зокрема, ДК "Нафтогаз України" підняла ціну в серпні на 9% до 3,24 грн/куб. м. вересні ціна газу зросла ще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Крім того, "Нафтогаз" підвищив річну ціну на газ для населення з 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

У жовтні ціна газу не змінювалася.

У листопаді "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 35% до 6,33 грн/куб. м. Крім того, тариф "річний" з листопада підвищений на 23,1% - з 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

У грудні ціна газу також не змінювалася.

При цьому в прес-службі "Нафтогазу" відзначили, що за новими правилами роботи ринку природного газу населення (побутові споживачі) може купувати газ безпосередньо у ДК "Нафтогаз України" або у будь-якого іншого постачальника. Частка компанії в постачаннях газу населенню становила 2,5%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка цены Нафтогаз України Ціна на газ
NEWS
На Донбасі бойовики один раз порушили перемир'я
Роман Тверденкоредактор стрічки новин На Донбасі бойовики один раз порушили перемир'я
DAILY
Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих на COVID-19