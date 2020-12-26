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"Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов в январе на 14%

Новина українською → Киев, Суббота 26 декабря 2020 21:09
"Нафтогаз" повысил цену газа для бытовых клиентов в январе на 14% Фото: газовая конфорка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Газ подорожал почти на гривну после месячной паузы

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила цену на природный газ для бытовых клиентов в январе 2021 года на уровне 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Это на 14% выше по сравнению с декабрем текущего года (6,33 грн).

Об этом сообщается на сайте компании.

&quot;Нафтогаз&quot; повысил цену газа для бытовых клиентов в январе на 14%

Напомним, "Нафтогаз" резко повысил цены на газ для своих клиентов я в августе-сентябре. В частности, ГК "Нафтогаз Украины" подняла цену в августе на 9% до 3,24 грн/куб. м. В сентябре цена газа выросла еще на 45% до 4,70 грн/куб. м. Кроме того, "Нафтогаз" повысил годовую цену на газ для населения с 4,73 грн/куб. м до 5,24 грн/куб. м.

В октябре цена газа не менялась.

В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35% до 6,33 грн/куб. м. Кроме того, тариф "годовой" с ноября повышен на 23,1% - с 5,24 грн/куб. м до 6,45 грн/куб. м.

В декабре цена газа также не менялась.

При этом в пресс-службе "Нафтогаза" отметили, что по новым правилам работы рынка природного газа население (бытовые потребители) может покупать газ напрямую у ГК "Нафтогаз Украины" либо у любого другого поставщика. Доля компании в поставках газа населению составляла 2,5%.

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