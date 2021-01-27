"Нафтогаз" опублікував нову ціну на газ. У лютому буде нижче рекомендованої

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" встановила ціну на газ в лютому. Це 6,86 гривень за кубометр і нижче, ніж раніше затвердив Кабмін.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Уряд раніше затвердив "потолок" ціни на газ для населення - не більше 6,99 гривень за кубометр.

"У лютому в рамках тарифного плану "Місячний" ціна блакитного палива - 6,86 грн/куб. м з ПДВ. Вона нижче рекомендованої урядом ціни за рахунок мінімальної власної націнки", - пояснили в компанії.

У "Нафтогазі" також стверджують, що відкритий ринок газу продовжує працювати.

Кабмін підготував 8 кроків для зниження тарифів

Уряд підготував 8 кроків для зниження тарифів для українців, про які розповів прем'єр Денис Шмигаль:

гранична ціна на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривень за кубометр,

зменшення тарифу на розподіл для 14 облгазів,

тарифи на опалення і гарячу воду в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть,

робота над річними продуктами на ринку газу,

спрощення доступу до субсидій,

законопроект про укрупнення газсбитов,

введення мораторію на нарахування пені і штрафів на газ за січень,

розслідування щодо компаній-монополістів через завищення цін на газ.

Протести через ціни на газ в Україні продовжуються

Багато міст України, серед яких Львів, Київ, Одеса, Полтава, протестують через тарифи на газ. Люди перекривають траси, висловлюючи так свій протест.

Нагадаємо, в ході протесту в Києві сталася бійка між правоохоронцями та протестувальниками.

Тарифний протест також був у Львові. Там місцеві жителі зібралися під стінами обласної державної адміністрації.