МВФ поліпшив прогноз відновлення світової економіки після кризи

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. У порівнянні з жовтнем минулого року прогноз збільшилася на 0,3 в.п. Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за січень 2021 року.

Згідно з прогнозом, у 2022 році світовий ВВП зросте на 4,2%.

Як зазначила головний економіст МВФ Гіта Гопінат, перегляд прогнозу на 2021 рік відображає позитивні ефекти початку вакцинації в деяких країнах.

"Після серйозної рецесії у 2020 році ми прогнозуємо зростання світової економіки на 5,5% у 2021 році і 4,2% в наступному році. Показник 2021 року на 0,3 в. п. вище нашого жовтневого прогнозу. І це відображає позитивний ефект від успіху вакцини, який ми спостерігали до кінця минулого року, і додаткову політичну підтримку, яка була надана в деяких країнах. Але це було частково компенсовано відновленням поширення вірусу в декількох країнах і впровадженими заходами стримування, які чинять негативний вплив на економічну активність", - сказала Гопінат.

Нагадаємо, за прогнозом Світового банку, у 2021 році очікується зростання світової економіки на 4% за умови, що почалося застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом всього майбутнього року.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.