Найгірший спад після Великої депресії: МВФ оцінив кризу 2020 року

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки в 2021 році на рівні 3,5%. Порівняно з жовтнем минулого року оцінка покращено на 0,9 п. п.

Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за січень 2021 року.

"Незважаючи на те, що ймовірний обвал (-3,5%) є дещо менш жахливим, ніж ми прогнозували раніше (-4,4%), через більш сильне, ніж очікувалося, зростання у другій половині минулого року, він залишається найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії", - сказала головний економіст МВФ Гіта Гопінат.

Згідно з прогнозом, у 2021 році світовий ВВП зросте на 5,5%, а у 2022 році зростання сповільниться до 4,2%.

Як відзначається в огляді, відновлення у 2021 році послідує за серйозною кризою в 2020 році, яка вчинила серйозний негативний вплив на жінок, молодь, бідних, неформально зайнятих і тих, хто працює в секторах з інтенсивним контактом.

Прогнозується, що відновлення у 2021 році буде значно відрізнятися в різних країнах в залежності від доступу до медицини і ефективності політичної підтримки.

"Для того, щоб повсюдно взяти під контроль пандемію, необхідна тісна багатостороннє співробітництво. Такі зусилля включають збільшення фінансування COVAX для прискорення доступу до вакцин для всіх країн, забезпечення загального розподілу вакцин", - йдеться в огляді.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) в січні поліпшив прогноз зростання світової економіки у 2021 році до 5,5%. Раніше очікувалося зростання на 5,2%.

Нагадаємо, за прогнозом Світового банку, у 2021 році очікується зростання світової економіки на 4% за умови, що почалося застосування вакцин від COVID-19 триватиме в широких масштабах протягом всього майбутнього року.