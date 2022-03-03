Світові бренди йдуть із Росії. Путін прирік країну на бізнес-ізоляцію

Для багатьох брендів, навіть якщо санкції безпосередньо не заважатимуть їхній роботі, іміджево як мінімум неприйнятно працювати на економіку агресора. Не кажучи вже про те, що платоспроможність російського ринку впаде через девальвацію місцевої валюти, очікуване зростання безробіття, а також блокування експортних та імпортних поставок.

За оцінками Центру протидії дезінформації, вже більше 70 компаній та брендів оголосили про повне припинення роботи у РФ або призупинення надання послуг клієнтам у цій країні.

Першими про вихід з російського ринку повідомили авіакомпанії, відмовившись літати у аеропорти країни-агресора. Далі і виробники літаків заявили про припинення співпраці з РФ, зокрема, Boeing та Airbus.

Embraer також призупинить постачання в Росію запчастин для своїх літаків та не обслуговуватиме авіапарк російських компаній.

Оголосили про вихід з російського ринку чи про намір це зробити, зокрема, такі бренди:

Apple, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, HP, Lenovo, LinkedIn, Maersk, Nike, OnlyFans, AMD, Adobe, Oracle, H&M, Dropbox, FedEx, Intel, Nestle та Adidas, який відмовився працювати зі збірною РФ з футболу.

Магазини техніки Canon не будуть працювати у РФ. А IKEA вирішила призупинити діяльність ще й у Білорусі.

Найвідоміші та найдорожчі авто- та мотобренди також відмовляються працювати з РФ:

Audi, Chevrolet, Cadillac, Suzuki, BMW, Ford, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Porsche, Renault, Mercedes, Volkswagen, а також Škoda, Scania, Toyota (виробництво та постачання) та Lexus. Виробник вантажівок MAN також не буде експортувати свою продукцію в РФ.

Заблокували або обмежили послуги для РФ наступні сервіси:

Apple Pay, Amazon, Cex Io, Etsy, Facebook (блокування акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay, Snapchat та Spotify.

Серед енергетичних компаній про припинення бізнесу та інвестицій заявили:

Shell, повідомивши про розрив контракту з "Газпромом", а також Exxon Mobil, відкликавши свої фахівців з нафтових компаній Росії.

У Росії припиняють мовлення чи вже недоступні:

BBC, Cinema 4D, Netflix, Sony, Pornhub, Paramount, Megogo. Найбільші гравці ринку кінопрокату, зокрема Disney та Universal, також пішли з російського ринку через військову агресію Росії щодо України.

А також не будуть працювати платіжні системи:

Mastercard та VISA (заблоковано у частини банків з РФ), American Express, PayPal.

Змагання, фестивалі, турніри. Участь РФ або у РФ скасували:

Cannes Festival, Eurovision, Formula 1, FIFA, Міжнародний олімпійський комітет, Mobile World Congress, NHL. Крім того, у Петербурга відібрали цьогорічний фінал Ліги чемпонів.

Нема сумніві, що це ще далеко не увесь список тих компаній та брендів, які залишать Росію. Найближчим часом цей перелік напевно буде збільшуватися.

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