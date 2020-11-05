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Мінфін назвав процентні ставки за програмою доступної іпотеки

Новость на русском → Київ, Четвер 05 листопада 2020 17:56
Мінфін назвав процентні ставки за програмою доступної іпотеки Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Доступна іпотека на покупку житла буде видаватися за ставками від 5 до 7%. При цьому процентні ставки будуть фіксованими на весь період кредитування.

Про це в інтерв'ю одному з видань заявив міністр фінансів Сергій Марченко, передає прес-служба міністерства.

За його словами, буде створено спеціальну компанію, яку докапіталізуватиме уряд. Вона зможе забезпечити створення фінансово-кредитних механізмів, а також запустити іпотечне кредитування та фінансовий лізинг на житло на прийнятних умовах.

"Планується, що такі кредити будуть надаватися у сумі до 2 млн гривень за низькими відсотковими ставками, приблизно від 5 до 7% річних на термін від 60 до 240 місяців. Перший внесок - не менше 20%", - зазначив Марченко.

Він також підкреслив, що передбачено ще й таку вимогу як не більш як 52 квадратних метрів на одну людину. Мова йде, в першу чергу, про первинний ринок житла.

"Другий напрямок - фінансовий лізинг на термін до 20 років з процентного ставкою близько 5% річних і без сплати першого внеску", - додав Марченко, уточнивши, що це буде актуально для військових, поліцейських та інших службовців.

На першому етапі передбачається надати 12,5 тисячі іпотечних кредитів і купити 18,8 тисячі квартир у фінансовий лізинг.

Нагадаємо, раніше в Національному банку заявили, що не бачать передумов для того, щоб ставки по іпотеці опустилися нижче 10%.

Також у НБУ вважають, що масове іпотечне кредитування стане доступним за умови посилення прозорості ринку нерухомості та зниження ризиків для кредиторів.

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