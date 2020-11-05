Минфин назвал процентные ставки по программе доступной ипотеки

Доступная ипотека на покупку жилья будет выдаваться по ставкам от 5 до 7%. При этом процентные ставки будут фиксированными на весь период кредитования.

Об этом в интервью одному из изданий заявил министр финансов Сергей Марченко, передает пресс-служба министерства.

По его словам, создадут специальную компанию, которую будет докапитализировать правительство. Она сможет обеспечить создание финансово-кредитных механизмов, а также запустить ипотечное кредитование и финансовый лизинг на жилье на приемлемых условиях.

"Планируется, что такие кредиты будут предоставляться в сумме до 2 млн гривен по низким процентным ставкам, приблизительно от 5 до 7% годовых на срок от 60 до 240 месяцев. Первый взнос - не менее 20%", - отметил Марченко.

Он также подчеркнул, что предусмотрено еще и такое требование как не более 52 квадратных метров на одного человека. Речь идет, в первую очередь, о первичном рынке жилья.

"Второе направление - финансовый лизинг на срок до 20 лет с процентной ставкой около 5% годовых и без уплаты первого взноса", - добавил Марченко, уточнив, что это будет актуально для военных, полицейских и других служащих.

На первом этапе предполагается предоставить 12,5 тысячи ипотечных кредитов и купить 18,8 тысячи квартир в финансовый лизинг.

Напомним, ранее в Национальном банке заявили, что не видят предпосылок для того, чтобы ставки по ипотеке опустились ниже 10%.

Также в НБУ считают, что массовое ипотечное кредитование станет доступным при условии усиления прозрачности рынка недвижимости и снижения рисков для кредиторов.