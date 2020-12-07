Мінекономіки чекає падіння ВВП України в 2020 році на 5%

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України за підсумками 2020 року складе 5%. Це вище офіційного макпрогноза Мінекономіки.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко за час Ukrainian Investment Roadshow.

"Думаю, що ВВП впаде на 5%. А раніше ми очікували 4,8%. І це в принципі близько до того, що ми прогнозували", - сказав він.

При цьому він зазначив, що остаточна цифра падіння буде залежати від того, чи буде введено локдаун в кінці року і будуть введені заходи підтримки.

"І це великою мірою залежатиме від рішення парламенту в п'ятницю", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у першому кварталі 2021 року складе близько 3%. Надалі ситуація покращиться.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не змінювало прогноз падіння ВВП у 2020 році. За даними міністерства, очікуване скорочення на рівні 4,8% виглядає реалістичним.