Минэкономики ожидает падения ВВП Украины в 2020 году на 5%
Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года составит 5%. Это выше официального макпрогноза Минэкономики.
Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по время Ukrainian Investment Roadshow.
"Думаю, что ВВП упадет на 5%. А раньше мы ожидали 4,8%. И это в принципе близко к тому, что мы прогнозировали", - сказал он.
При этом он отметил, что окончательная цифра падения будет зависеть о того, будет ли введен локдаун в конце года и будут ли введены меры поддержки.
"И это в большой мере зависеть от решения парламента в пятницу", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.
Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.