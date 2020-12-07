Минэкономики ожидает падения ВВП Украины в 2020 году на 5%

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2020 года составит 5%. Это выше официального макпрогноза Минэкономики.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко по время Ukrainian Investment Roadshow.

"Думаю, что ВВП упадет на 5%. А раньше мы ожидали 4,8%. И это в принципе близко к тому, что мы прогнозировали", - сказал он.

При этом он отметил, что окончательная цифра падения будет зависеть о того, будет ли введен локдаун в конце года и будут ли введены меры поддержки.

"И это в большой мере зависеть от решения парламента в пятницу", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины не меняло прогноз падения ВВП в 2020 году. По данным министерства, ожидаемое сокращение на уровне 4,8% выглядит реалистичным.