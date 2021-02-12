Мінекономіки оцінило глибину падіння ВВП України у 2020 році

За підсумками 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва товарів та послуг за основними видами економічної діяльності (ЗІВ) становило 4,4%.

Як зазначається в огляді, загалом 2020 рік можна поділити на два етапи: Перший - значного падіння - період високої невизначеності щодо небезпеки захворювання та формування на цьому тлі панічних настроїв.

Другий - період набуття першого досвіду боротьби із захворюванням та наслідками локдаунів для економіки, що характеризувався певною пристосованістю та стабілізацією ситуації, пом’якшенням карантинних обмежень.

Нагадаємо, востаннє реальний валовий внутрішній продукт України скорочувався у 2015 році - на 9,8%. Після цього відбувалося зростання: у 2016 році - на 2,4%, у 2017 році - на 2,5%, у 2018 році - на 3,4%, у 2019 році - на 3,2%.