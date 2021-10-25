Міжбанк відкрився зниженням курсу долара на початку тижня

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 25 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,27 гривень за долар, курс в покупці до 26,25 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,58 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,2500 - 26,2700 грн/долар, євро 30,5760 - 30,5861 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3727 грн/рубль.

Курс НБУ

Офіційний курс гривні до долара на 25 жовтня встановлений на рівні 26,29 гривень за долар. Курс не змінився в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.