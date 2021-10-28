Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3350 - 26,3550 грн/долар, євро 30,5380 - 30,5612 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав після триденного зростання. Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.