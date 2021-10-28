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Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

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Україна, Четвер 28 жовтня 2021 10:09
Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 28 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 30,56 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,3350 - 26,3550 грн/долар, євро 30,5380 - 30,5612 грн/євро, російський рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Міжбанк відкрився подальшим зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару 27 жовтня закрилися в діапазоні: долар 26,3500 - 26,3700 грн/долар, євро 30,6055 - 30,6287 грн/євро, російський рубль 0,3748 - 0,3755 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара впав після триденного зростання. Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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