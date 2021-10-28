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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Украина, Четверг 28 октября 2021 10:09
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 28 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,35 гривен за доллар, курс в покупке до 26,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,56 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,3350 - 26,3550 грн/доллар, евро 30,5380 - 30,5612 грн/евро, российский рубль 0,3724 - 0,3728 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару 27 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3500 - 26,3700 грн/доллар, евро 30,6055 - 30,6287 грн/евро, российский рубль 0,3748 - 0,3755 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал после трехдневного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,37 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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