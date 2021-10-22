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Курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 16:11
Курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року Фото: курс долара виріс на 9 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,29 гривень за долар. Курс на 9 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 26,2918 гривень за 1 долар (+0,0902 грн). При цьому курс долара на 22 жовтня становить 26,2016 гривень за 1 долар.

Курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара виріс після падіння до мінімуму більш ніж за 1,5 року.

Курс долара виріс після падіння до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,35 гривень за долар, курс в покупці до 26,33 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 30,66 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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