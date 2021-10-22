Курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 23 октября установлен на таком уровне: 26,2918 гривен за 1 доллар (+0,0902 грн). При этом курс доллара на 22 октября составляет 26,2016 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после падения до минимума более чем за 1,5 года.

Скриншот (bank.gov.ua)