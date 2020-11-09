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Курс долара різко впав. Наближається до психологічної позначки

Новость на русском → Київ, Понеділок 09 листопада 2020 07:45
Курс долара різко впав. Наближається до психологічної позначки Фото: курс долара різко знизився (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2020 року різко опустив офіційний курс долара на 22 копійки у порівнянні з попереднім днем - до 28,13 гривень. Долар слабшає по відношенню до української валюти третій день поспіль і вже наближається до психологічної позначки.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 листопада встановлено на рівні 28,1375 гривень за 1 долар (- 0,2268 грн). При цьому курс на 6 листопада становив 28,3643 гривень за 1 долар.

Курс долара різко впав. Наближається до психологічної позначки

Фото: курс валют на 9 листопада

Відзначимо, долар дешевшає після того, як протягом тривалого часу торгувався на максимальних за два роки позначках.

Фінансові аналітики зазначають, що долар падав по відношенню до світових валют через невизначеність результату виборів президента США станом на вечір 6 листопада.

Міжбанк

На міжбанківському ринку минулий торговий день курс долара на відкритті трохи зріс, але протягом дня опустився до позначки 28,15 гривень.

Курс долара до кінця 2020 року

Міністр фінансів України Сергій Марченко не бачить ризику істотної девальвації гривні до кінця 2020 року. У його відомстві курсових коливань не бояться.

"Але знову ж таки, враховуючи важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії COVID-19, прогнозувати значення високоволатильних показників досить складно", - додав міністр.

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